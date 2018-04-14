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14 апреля 2018
14:56  14 апреля 2018 0

Сирийские военные уничтожили большую часть выпущенных странами Запада ракет

Сирийские ПВО отразили почти все атаки на аэродромыФото: twitter.com, BuzzFeedNews
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету из более чем сотни выпущенных западной коалицией по объектам военной инфраструктуры в Сирии. Об этом заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам Рудского, в отражении авиаударов были задействованы сирийские средства ПВО советского и российского производства: С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Генерал-полковник считает, что это «говорит о высокой эффективности находящихся комплексов, которые взяла на вооружение Сирия», сообщает агентство Nation News. Он также отметил высокий профессионализм военнослужащих Сирии, которые прошли подготовку при помощи российских специалистов.

Всего было выпущено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15, F-16 применили ракеты «воздух-земля». Самолетами «Торнадо» британских ВВС было выпущено восемь ракет «Scalp EG».

Рудской также добавил, что «по аэродрому Дювали в ударе участвовало четыре ракеты — все сбиты. По аэродрому Думеир — 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэи — 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали. Из 9 ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, 5 сбито. Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13. Серьезных разрушений не наблюдается».

Напомним, что силы военной коалиции США, Франции и Великобритании атаковали Дамаск сегодня (в 21:00 по времени Вашингтона, 4:00 по московскому времени). Приказ о высокоточных ударах по целям, якобы связанным с химическим оружием сирийского лидера Башара Асада, отдал президент США Дональд Трамп.

Ольга Кулакова
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