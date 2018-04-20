В Челябинске в пятницу, 20 апреля, простились с председателем Союза журналистов области Ольгой Давиденко. Церемонию в кинотеатре имени Пушкина посетили корреспонденты «URA.RU», выразившие соболезнования родным погибшей.
Председатель челябинского Союза журналистов скончался 12 апреля в израильской клинике. Врачи пытались спасти Ольгу от стремительно развивавшегося онкологического заболевания, но не сумели. О болезни знали только самые близкие, поэтому новость о смерти известной журналистки стала неожиданностью для челябинцев, связанных с медиа.
Ольга Давиденко родилась в Алтайском крае, но начинала свой профессиональный путь в Челябинске. Была одной из лучших телеведущих на ТРЦ «Восточный экспресс», работала в пресс-службе областной полиции и «Почты России». Председателем Союза журналистов Челябинской области избрана в 2015 году. К тому моменту она уже руководила региональным Клубом пресс-служб.
Корреспонденты «URA.RU» выражают искренние соболезнования всем родным Ольги Давиденко и ее супругу, вице-спикеру Заксобрания Челябинской области Семену Мительману.