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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
12:23  20 апреля 2018 0

В Челябинске простились с председателем Союза журналистов области. ФОТО

Благотворительный вечер Добрые сердца Родная Челябинск, давиденко ольга, мительман семен
Прощание с Ольгой Давиденко прошло в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в пятницу, 20 апреля, простились с председателем Союза журналистов области Ольгой Давиденко. Церемонию в кинотеатре имени Пушкина посетили корреспонденты «URA.RU», выразившие соболезнования родным погибшей.

Председатель челябинского Союза журналистов скончался 12 апреля в израильской клинике. Врачи пытались спасти Ольгу от стремительно развивавшегося онкологического заболевания, но не сумели. О болезни знали только самые близкие, поэтому новость о смерти известной журналистки стала неожиданностью для челябинцев, связанных с медиа.

Ольга Давиденко родилась в Алтайском крае, но начинала свой профессиональный путь в Челябинске. Была одной из лучших телеведущих на ТРЦ «Восточный экспресс», работала в пресс-службе областной полиции и «Почты России». Председателем Союза журналистов Челябинской области избрана в 2015 году. К тому моменту она уже руководила региональным Клубом пресс-служб.

Корреспонденты «URA.RU» выражают искренние соболезнования всем родным Ольги Давиденко и ее супругу, вице-спикеру Заксобрания Челябинской области Семену Мительману.

Похороны Ольги Давиденко необр
Проститься с Давиденко пришли коллеги, родные и близкие
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Похороны Ольги Давиденко необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Похороны Ольги Давиденко необр
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
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