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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
11:22  20 апреля 2018 0

Прокуратура озвучила список ТЦ, которые не прошли проверку после Кемерово. Первые в очереди «Пассаж», «Гринвич» и «Алатырь»

Улицы города за полгода до ЧМ-2018. Готовность принять туристов. Екатеринбург, пассаж, барометр настроения
Прокуратура требует закрыть опасные для людей магазиныФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове
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Прокуратура Свердловской области подала в районные суды Екатеринбурга иски с требованием закрыть несколько торговых центров, где грубо нарушены правила пожарной безопасности. Как стало известно, в первую очередь речь идет о таких крупных ТЦ, как «Гринвич», «Пассаж», «Алатырь», «Гудзон» и «Марс».

Торговые центры, которые прокуратура требует закрыть до тех пор, пока там не устранят нарушения, назвал в ходе пресс-конференции начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан Михаил Мякишев, передает корреспондент «URA.RU». Во всех ТЦ, которые требует закрыть прокуратура, не работают системы пожарной безопасности, нет путей эвакуации, персонал не готов к чрезвычайным ситуациям, уточнил Мякишев. Нарушения в ходе проверок были также выявлены в области. Есть иски прокуроров о закрытии ТЦ в Алапаевске и Реже.

На «Алатырь» после трагедии в Кемерове жаловались покупатели

Руководитель отдела рекламы ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» Илья Клюжин рассказал «URA.RU», что в ходе проверок был составлен перечень замечаний. «Замечания эти не носят критического характера, и, я подчеркну, не создают угрозы человеческим жизням. Большинство из выявленных замечаний уже устранены, а оставшиеся будут устранены в ближайшее время, мы прямо сейчас над этим работаем. Мы понимаем, что прокуратура не имеет цели закрытия того или иного объекта, иск направлен лишь на побуждение предпринимателей к максимально оперативному устранению всех выявляемых замечаний», — пояснил Клюжин «URA.RU».

Директор управляющей компании «Алатырь» в разговоре с «URA.RU» отметил. что до суда пока «комментировать нечего», будет еще назначено предварительное слушание. «Сейчас все торговые центры находятся в одинаковой ситуации», — подытожил собеседник агентства.

После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, где в огне погибли 64 человека, в Екатеринбурге были проверены все торговые центры. Нарушения пожарной безопасности нашли практически во всех — где-то больше, где-то меньше. Ранее появлялась информация, что всего прокуратура требует закрыть семь ТЦ, где нарушений было больше всего. Эти ТЦ, отмечали в надзорном ведомстве, не говоря названий, действительно опасны и станут ловушкой для людей в случае пожара. Уже есть решение суда по закрытию ТЦ GURU на улице Репина.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что при прокурорской проверке были выявлены нарушения практически во всех торговых центрах. В «Мегаполисе» не оказалось знаков, указывающих пути эвакуации. В детском центре «Планета Игрик» при включении пожарной сигнализации эвакуационные двери открылись позже нормативного времени, лишь через полторы минуты. Такая же ситуация в ТРЦ «Аида», «Гулливер», «Комсомолл», «Парк Хаус». Действительно много претензий было у проверяющих к «Пассажу». Кроме того, в пожарных коробах не оказалось огнетушителей и рукавов, проходы захламлены, при перепланировке нарушены конструктивные элементы зданий. Во многих ТРЦ при отделке использованы горючие материалы. Новость дополняется.

Александр Лукманов
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