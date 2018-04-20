Прокуратура заинтересовалась сомнительными сделками курганского завода зятя Михалкова

Прокуратура Зауралья заподозрила «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) в проведении сомнительных сделок, поставивших под удар финансовое благополучие завода. Материалы проверки финансовой деятельности предприятия уже направлены в органы предварительного следствия. Об этом надзорное ведомство сообщило в ответ на запрос «URA.RU».
Ранее в ходе проверок деятельности КМЗ были выявлены нарушения оплаты договоров контрагентами. Предприняты меры по взысканию дебиторской задолженности, возбуждены административные производства по нарушению условий госконтракта, назначены штрафы. По иным вопросам, касающимся КМЗ, в ведомстве посоветовали обратиться в Генпрокуратуру.
Как ранее сообщало «URA.RU», убытки «Курганмашзавода» за 2017 год выросли в 30 раз и достигли 108 миллиардов рублей. В пояснении к финансовому отчету было указано, что на ухудшение финансового результата повлияли расходы на обязательства по судебным искам и на формирование резерва по сомнительным сделкам (займам предприятий концерна «Тракторные заводы»).
В четверг стало известно, что глава Ростеха Сергей Чемезов попросил вице-премьера Дмитрия Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве КМЗ. Представители госкорпорации и руководство Курганской области уверяют, что это запланировано в рамках перехода завода от концерна «Тракторные заводы» к Ростеху. Однако наблюдатели опасаются за судьбу предприятия. Напомним, временным гендиректором КМЗ остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков (гендиректор «Тракторных заводов»), правда, недавно появилась информация о том, что уже в мае он будет смещен с поста руководителя.