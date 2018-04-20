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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
12:18  20 апреля 2018 0

Прокуратура заинтересовалась сомнительными сделками курганского завода зятя Михалкова

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, военная техника, бмд, кмз
Невыгодные для КМЗ сделки проверяют органы следствияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокуратура Зауралья заподозрила «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) в проведении сомнительных сделок, поставивших под удар финансовое благополучие завода. Материалы проверки финансовой деятельности предприятия уже направлены в органы предварительного следствия. Об этом надзорное ведомство сообщило в ответ на запрос «URA.RU».

Ранее в ходе проверок деятельности КМЗ были выявлены нарушения оплаты договоров контрагентами. Предприняты меры по взысканию дебиторской задолженности, возбуждены административные производства по нарушению условий госконтракта, назначены штрафы. По иным вопросам, касающимся КМЗ, в ведомстве посоветовали обратиться в Генпрокуратуру.

Как ранее сообщало «URA.RU», убытки «Курганмашзавода» за 2017 год выросли в 30 раз и достигли 108 миллиардов рублей. В пояснении к финансовому отчету было указано, что на ухудшение финансового результата повлияли расходы на обязательства по судебным искам и на формирование резерва по сомнительным сделкам (займам предприятий концерна «Тракторные заводы»).

В четверг стало известно, что глава Ростеха Сергей Чемезов попросил вице-премьера Дмитрия Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве КМЗ. Представители госкорпорации и руководство Курганской области уверяют, что это запланировано в рамках перехода завода от концерна «Тракторные заводы» к Ростеху. Однако наблюдатели опасаются за судьбу предприятия. Напомним, временным гендиректором КМЗ остается зять режиссера Никиты Михалкова Альберт Баков (гендиректор «Тракторных заводов»), правда, недавно появилась информация о том, что уже в мае он будет смещен с поста руководителя.

Анна Бояркина
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