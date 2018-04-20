12:46 20 апреля 2018 0

Ямальских оленей поместят в загоны, чтобы спасти от вымирания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Оленеводство Ямала в течение десяти лет придет в полный упадок. К такому выводу пришли ученые после геоботанических исследований, проведенных в Ямальском и Тазовском районах. Из-за оскудения кормовой базы уже скоро оленям нечего будет есть. Эти данные озвучил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников на закрытом совещании. Подробности стали известны «URA.RU».

Ситников сообщил, что Ямалу угрожает то же самое, что произошло на Аляске в 30-х годах. За 10 лет из-за голода поголовье животных сократилось с 600 до 20 тысяч животных. Аналогичная проблема сейчас стоит и перед Ямалом, где выпасается более 760 тысяч животных. Прошлогодний эксперимент по увеличению забойных мощностей не удался. Детальное изучение показало, что количество оленей в каждой отдельной семье ниже необходимой нормы и сдавать животных на убой они просто не могут. Корень проблемы кроется в количестве семей, ведущих традиционный кочевой образ жизни. Таких на Ямале сейчас более 3370. Для решения проблемы не менее двух тысяч семей нужно переселить в города и села. В настоящий момент это невозможно.

Правительство ЯНАО уже анонсировало план действий по сокращению поголовья. В Ямальском районе собираются объединить четыре муниципальных предприятия с поэтапным сокращением их общего поголовья животных. На оленеводов будут возложены жесткие требования по идентификации и вакцинации оленей, а также по объему животных, сдаваемых на убой.

Еще одна мера — переход на изгородное оленеводство. Одно из предприятий Ямальского района переведут на круглогодичный загонный выпас в лесной зоне в Надымском районе. За бюджетный счет будут построены ограждения и хозяйственные постройки. Планируется провести исследования, чтобы определить, как полноценно кормить животных, привыкших к самовыпасу и дикому тундровому ягелю. Параллельно в правительстве создана рабочая группа по развитию изгородного оленеводства. Продумывается система гранатовой поддержки для стимулирования оленеводов к переходу на оседлый образ жизни.

О необходимости сокращения поголовья заговорили ученые после вспышки сибирской язвы на Ямале в 2016 году. Специалисты посчитали, что поголовье оленей вдвое больше, чем могут прокормить ямальские пастбища. В итоге перевыпас животных может привести к оскудению кормовой базы и массовому вымиранию оленей от голода.