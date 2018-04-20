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Главные новости Челябинской области
14:08  20 апреля 2018 0

Заполненные мешки для трупов под окнами уральской больницы перепугали россиян. ФОТО

Уральские медики нашли мешкам для трупов необычное применениеФОТО: паблик «Типичный Челябинск»

Сотрудники челябинской городской больницы в ходе субботника упаковали листву в мешки для трупов, чем перепугали прохожих и пользователей соцсетей. Жутковатые последствия уборки опубликованы в сообществе «Типичный Челябинск».

«Длинные черные мешки лежат на газоне городской больницы. Видимо, у медиков не нашлось других пакетов», — подписал фото автор публикации. В ответ на это одна из жительниц Челябинска заметила: «Какая разница, какие там мешки, главное — мусора нет».

Другие участники «Типичного Челябинска» списали все на специфический юмор, свойственный медикам. «Трупы будут складывать в мешки для мусора, по частям?.. Это ж медики, у них такой юмор… Так и наложить можно в штаны… Шутканули медики… Это чтобы всякие придурки не пинали этот мусор и не разбрасывали, а шли и очковали рядом… А может, и не мусор… Суровый челябинский субботник», — пишут пользователи «ВКонтакте». Снимок уже разошелся по соцсетям и успел напугать людей из других регионов страны.

Получить комментарий в медицинском учреждении Челябинска к моменту публикации новости не удалось. На звонок корреспондента агентства в больнице не ответили.

Ранее в Сети оказались фото пищеблока петрозаводской республиканской больницы. Поварам приходится работать в условияж жуткой антисанитарии, а продукты хранятся рядом с канализационной трубой.

Сергей Макеев
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