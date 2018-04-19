13:43 19 апреля 2018 0

Пищеблок больницы находится в чудовищном состоянии ФОТО: Twitter/ИА Flashnord

В Сети появились фотографии из республиканской инфекционной больницы Петрозаводска. На снимках видно, что пищеблок учреждения находится в ужасном состоянии, а на кухне поварам приходится работать в условиях чудовищной антисанитарии.

На фото, опубликованных ИА FlashNord, можно увидеть, что практически все помещения давно не ремонтировались. Кроме того, сотрудники пищеблока работают с явным нарушением санитарных норм: одна из женщин-поваров чистит картошку, сидят в обычных тапочках, а таз с мясом хранится прямо под канализационной трубой.

Публикация вызвала волну эмоциоальных комментариев пользователей соцсетей: «Прозекторские столы как в морге… Чем это они пациентов кормят?.. Ну так то республиканская же. При императоре Палпатине заживут ого-го как!.. Это так у нас от инфекции лечат?.. Жесть, закрывать надо, пока тараканы всех пациентов не придушили… Ну, зато все в шапочках» — пишут пользователи Twitter.