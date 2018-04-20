Названо точное количество жертв пожара в «Зимней вишне»

Во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее. Об этом заявил официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следователи проверили все обращения о пропавших людях во время пожара в ТЦ и назвали окончательное число погибших. «Получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все идентифицированы», — рассказали в СК РФ. Следователи выдали разрешения на захоронение 37 человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что причиной трагедии в столице Кузбасса стали преступная халатность и разгильдяйство, напоминает ИА FlashNord. «Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства», — подчеркнул российский лидер.
Трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта. Жертвами пожара стали 79 человек, 60 погибли. Среди погибших 41 ребенок, согласно списку, составленному родственниками пострадавших, уточняет «Национальная служба новостей».