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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:48  20 апреля 2018 1

В Екатеринбурге строители из мести замуровали яйцо в стене новостройки «Синары». ФОТО

Покраска яиц к Пасхе. Екатеринбург, еда, пища, яйцо, продукты питания
По словам горожанки, яйцо издает зловонный запахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строители ЖК «Свой круг» в Екатеринбурге оставили необычный «презент» покупателям квартир. Горожанка Эллада заехала в новостройку и нашла в стене своего жилища замурованное протухшее яйцо, издающее зловонный запах. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фотографии своей находки.

Как рассказала Эллада своим подписчикам, яйцо нашли рабочие, которые по ее заказу устанавливали в стене розетку. «Как же я рада, что захотела розетку именно в этом месте! Кто не в курсе, расскажу. Это чудесное яичко чаще всего кладут строители, которым недоплатили или каким-то образом обидели. Для того, чтобы через некоторое время оно начало разлагаться и проявлять свой „чудесный“ аромат. Строители, таким образом, уверены в том, что отомстили застройщику. Но, конечно, в первую очередь приходится терпеть или съезжать собственнику, который так долго мечтал о своих „квадратах“!» — написала Эллада.

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Фото: скриншот страницы в Instagram

Она также рассказала, что застройщиком дома является «Синара-Девелопмент», а подрядчиком — компания «Стройтек». По словам Эллады, она два-три раза не принимала квартиру, и строителям приходилось исправлять «косяки на протяжении долгого времени». Девушка также записала видео, в котором предложила строителям забрать яйцо. «Естественно, аромат стоит», — добавила в комментариях горожанка.

Дозвониться для получения комментария до пресс-службы «Синары-Девелопмент» не удалось — по телефону на звонки журналиста не ответили. В компании «Стройтек» журналисту агентства сообщили, что уже в курсе произошедшего, и пообещали дать комментарий позднее.

Сергей Дианов
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