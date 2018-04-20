Британская футбольная ассоциация поддержит бойкот ЧМ-2018

Футбольная ассоциация Англии присоединилась к правительству Великобритании в решении бойкотировать чемпионат мира 2018 года, который состоится в России. Ассоциация сократит число представителей на турнире.
На состязания ЧМ-2018 отправятся основные чиновники английской ассоциации футбола, среди которых исполнительный директор Мартин Гленн и председатель Грег Кларк, пишет «Газета.ru». Отмечается, что такое решение касается первых двух матчей сборной Англии — против сборных Туниса и Панамы. Однако на состязание, которое пройдет в Калининграде, должно приехать большее число британских чиновников.
Ранее сообщалось, что власти Польши и чиновники из Исландии планируют бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года. Так, министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что правительство страны рассматривает возможность бойкота мундиаля, уточняет «Утро.ру». Причиной является якобы вина Москвы в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также СМИ сообщали, что правительства Дании, Швеции, Австралии и Японии также обсуждают возможность бойкота ЧМ-2018.