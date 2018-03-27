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27 марта 2018
Главные новости Москвы
16:31  27 марта 2018 0

СМИ: еще шесть стран заявили о бойкоте ЧМ-2018

Запуск часов отсчитывающих время до ЧМ-2018 в Екатеринбурге, футбол, чм2018, russia-2018
Иностранные дипломаты отказываются ехать летом в Россию на соревнованияФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Решение Великобритании проигнорировать чемпионат мира по футболу в 2018 году решили поддержать еще шесть стран. Правда, пока речь идет лишь о «частичном бойкоте» — команды на турнире все-таки выступят.

По информации The Sun, планы бойкотирования чемпионата в настоящее время обсуждают правительства Польши, Исландии, Дании, Швеции, Австралии и Японии. Тем самым они хотят поддержать Англию в ее желании надавить на руководство России, чтобы оно признало вину за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Лондоне.

При этом речь идет лишь о том, что чемпионат проигнорируют официальные представители этих стран. Команд это не коснется. Первой такое решение приняла Великобритания, заявившая две недели назад, что королевская семья раздумала ехать этим летом в Россию на открытие соревнований.

Игорь Чукреев
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