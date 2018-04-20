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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
15:19  20 апреля 2018 0

Кобылкин обнародовал свои доходы. Он зарабатывает меньше половины депутатов

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, ярмарка, купюра, деньги, кобылкин дмитрий
Доходы Ямальского губернатора снова пошли вверхФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
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Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин отчитался о своих доходах и имуществе по итогам 2017 года. Он поправил свое материальное положение после падения доходов год назад. Его заработок от основной деятельности вырос с 18,5 до 23,6 млн рублей. Доходы от прочих видов деятельности, в числе которых доплаты за почетные звания и награды, вырос почти в 2,5 раза и составил 637 тысяч рублей. В пресс-службе правительства утверждают, что дополнительные доходы губернатор потратил на благотворительность.

Объектов недвижимости или автомобилей у Дмитрия Кобылкина за год не появилось. У губернатора в пользовании есть только трехкомнатная квартира в Салехарде площадью 89,1 кв. метра. Доходы супруги главы региона тоже подросли и составили 185 тысяч рублей. В собственности у нее все так же имеется квартира в 51,1 кв. метра, земельный участок в 1936 кв. метров. Ездит первая леди Ямала на автомобиле «Лэнд Ровер» 2014 года выпуска.

Список недвижимости детей Кобылкина не изменился. Правда, теперь в декларациях значится только один несовершеннолетний ребенок. Второй достиг восемнадцатилетия, и за его доходы губернатор больше не отчитывается. Несовершеннолетняя дочь главы региона имеет доли в двух земельных участках, площадью 1931 и 3313 квадратных метров, а также доли в трех жилых домах.

Все цифры были предоставлены пресс-службой губернатора. Самой декларации на официальном сайте правительства на момент публикации новости не было.

Накануне свои доходы раскрыли и депутаты Законодательного собрания Ямала. Почти все они стали немножко богаче. Нефтегазовые генералы установили новые рекорды зарплат в ямальском парламенте. А депутат Василий Крюк стал зажиточным землевладельцем, в его собственности появилось около двух сотен участков общей площадью почти в два раза больше, чем у Тюмени.

Вячеслав Егоров
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