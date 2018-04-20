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Главные новости Челябинской области
15:51  20 апреля 2018 0

Из челябинской колонии выходит чеченский вор в законе

На свободе Домбаев хочет сформировать мощную ОПГФото: «Прайм Крайм»
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Криминальный авторитет Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский) может выйти из исправительной колонии №10 в Кыштыме Челябинской области в начале лета этого года. Предполагалось, что его отпустят только в 2019 году, однако суд сократил наказание.

На свободе Домбаев планирует сформировать мощный клан, передает портал «Прайм Крайм». Он как уроженец Чечни может рассчитывать на поддержку авторитетов из республики. Ахмед Шалинский, один из лидеров криминальной среды, за почти десять лет заключения показал, что способен противостоять очень влиятельным мафиози. Так, еще в колонии Липецкой области Домбаев одержал победу над лидером кутаисского клана Тариелом Ониани (Таро). Из-за этого сейчас Таро считается лицом, которому грозит опасность быть убитым, и охраняется представителями ФСИН.

Ахмед Домбаев кочует по тюрьмам с молодости. На этот раз он оказался за решеткой по громкому делу о контрабанде. В 2009 году крупная китайская компания везла в Москву фурами партию обуви, их остановили сотрудники ДПС. В этот момент к грузовикам подъехали внедорожники с чеченскими номерами, в которых находились десять мужчин, а также сотрудник ФСБ Евгений Журавлев. Товар изъяли как контрабандный и распродали. Сначала силовики «взяли» Журавлева, затем и организатора преступления — Шалинского. Последнего приговорили к десяти годам колонии, во время отсидки его «короновали» в «воры в законе».

Ранее «URA.RU» сообщало об условиях содержания Ахмеда Домбаева в кыштымской колонии. В Сеть попала фотография, на которой криминальный авторитет запечатлен на фоне обоев, а на полу в его комнате постелен ламинат.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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