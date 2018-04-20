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20 апреля 2018
19 апреля 2018
18 апреля 2018
15:37  20 апреля 2018 0

В Кургане закончились деньги на акцию «Бессмертный полк»

День Победы Курган, кокорин алексей, поршань александр, день победы, бессмертный полк
Армия курганцев, вставших в ряды «Бессмертного полка», растет ежегодноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители Кургана и районов Зауралья жалуются, что не могут бесплатно изготовить плакаты для акции «Бессмертный полк». Руководитель проекта в регионе Ярослав Фомин подтвердил, что деньги гранта уже закончились и организаторы вынуждены отказывать желающим.

По словам координатора акции, в этом году денег гранта главы Кургана хватило на 1143 портрета ветерана. «Такая история у нас каждый год, мы предупреждаем, что лучше обращаться заранее, начинаем принимать заявки с февраля, но люди все равно идут в последний момент. Причем некоторые три года подряд умудряются опаздывать», — пожаловался Фомин. Он добавил, что обиженные даже пишут жалобы в прокуратуру. «Хотя изготовить такой портрет за свои деньги стоит рублей 300-500», — отметил координатор проекта. Ярослав Фомин уточнил, что за деньги волонтеры его организации макеты не печатают, опоздавшим следует обращаться в другие полиграфические предприятия.

Татьяна Жаткина
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