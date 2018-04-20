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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
16:06  20 апреля 2018 0

Песков рассказал правду о разговоре Путина и Трампа про русских проституток

Песков прокомментировал эпизод из мемуаров экс-главы ФБРФото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что глава государства Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали российских проституток. Он отметил, что в книге бывшего главы ФБР Джеймса Коми не все факты соответствуют действительности.

По информации «Федерального агентства новостей», в Кремле ознакомились с мемуарами экс-руководителя американского ведомства. В том числе с эпизодом, в котором описывается якобы имевший место разговор Путина и Трампа о проститутках. «Как минимум, эта часть не соответствует действительности. Путин не мог такое говорить и не говорил Трампу. До того, как Трамп стал президентом, они ни разу не общались», — цитирует Пескова агентство Nation News.

Мемуары Джеймса Коми о действующем американском лидере поступили в продажу в Штатах на этой неделе. В записях автора говорится, что Дональд Трамп сообщил Коми, что Путин якобы говорил ему о «самых красивых в мире проститутках» из России. Когда именно это произошло, в мемуарах не уточняется.

Ксения Томашова
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