Пятеро подозреваемых в ограблении Лувра было задержано в Париже
30 октября 2025 в 12:18
Во Франции суммарно было задержано пять человек, подозреваемых в ограблении Лувра. Потенциальных преступников повязала полиция в районах Парижа. Об этом сообщает местная радиостанция RTL. Как отмечает французское СМИ, все задержания были проведены в среду 29 октября. На данный момент проводятся допросы для выяснения деталей.
