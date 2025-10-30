Логотип РИА URA.RU
Пятеро подозреваемых в ограблении Лувра было задержано в Париже

30 октября 2025 в 12:18
Фото: © URA.RU

Во Франции суммарно было задержано пять человек, подозреваемых в ограблении Лувра. Потенциальных преступников повязала полиция в районах Парижа. Об этом сообщает местная радиостанция RTL. Как отмечает французское СМИ, все задержания были проведены в среду 29 октября. На данный момент проводятся допросы для выяснения деталей.

