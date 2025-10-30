В других типах вагонов, помимо плацкарта, отказаться от постельного белья невозможно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В РЖД изменена система покупки постельного белья для плацкарта. Теперь пассажир обязан самостоятельно выбрать, нужно ему белье или нет. Об этом сообщили в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

Однако в других типах вагонов отказаться от белья невозможно. Оно входит в стоимость билета. Какие изменения были внесены и что бесплатно предоставляется в вагонах поездов — в материале URA.RU.

В ФПК (дочернее предприятие РЖД) сообщили, что при онлайн-покупке билетов в плацкарт стало необходимым самостоятельно выбирать опцию приобретения постельного белья — автоматическая отметка теперь отсутствует. Об этом сообщили РИА Новости.

Как уточнили в компании, при оформлении билетов на места в плацкартных вагонах поездов внутреннего сообщения, формируемых ФПК, стоимость постельного белья не входит в цену проезда и предоставляется пассажирам за дополнительную плату.

Как обстоят дело с постельным бельем

Несмотря на то, что в плацкарте постельное белье теперь нужно докупать отдельно, в купе, спальных вагонах и люксе оно автоматически включено в стоимость билета. И отказаться от этого белья нельзя.

РЖД получили право включать стоимость постельного белья в цену билетов еще в 2011 году на основании решения, принятого Высшим арбитражным судом. Согласно ему, такие действия не противоречат требованиям антимонопольного законодательства.

В данный момент вагоны плацкартного типа предполагают отдельную оплату за постельное белье. Пассажир самостоятельно выбирает, использовать ли эту услугу, оплатив ее как при покупке билета, так и непосредственно во время путешествия.

В сидячих вагонах предоставление белья не предусмотрено, даже за дополнительную плату. Однако в ряде поездов по запросу пассажира возможно получение пледа, доступного, например, в сервисных классах 1P, 2P и 1B. В этих случаях прокат пледа уже включен в стоимость билета.

Стоимость постельного белья в вагонах

Тариф на постельное белье варьируется в зависимости от выбранного класса обслуживания. В плацкартных вагонах его стоимость составляет 208,3 рубля. В вагонах других категорий плата за постельное белье включена в цену билета: в купе — 230 рублей, в купейных вагонах фирменных поездов и составах повышенной комфортности — 340 рублей, в СВ — 425 рублей, в СВ фирменных поездов и вагонах повышенной комфортности — 531 рубль, в вагонах класса «люкс» — 1063 рубля. Следует учитывать, что в туристических поездах стоимость может отличаться.

Стоимость постельного белья в вагонах

Можно ли брать свое постельное белье

Свое постельное белье разрешается брать в куда угодно. Однако в случае отказа покупки белья в плацкарте не выдадут спальный набор. В него входит матрас подушка и одеяло.

Это обусловлено санитарными правилами. В них прописано, что человек не может пользоваться этими вещами без комплекта постельного белья.

Что в поезде можно получить бесплатно

Помимо подушки, матраса и одеяла при покупке постельного белья, пассажирам бесплатно предоставляются другие права и вещи. Так, например, человек имеет право бесплатно воспользоваться туалетом на любом вокзале, достаточно предоставить билет.

К тому же, пассажиры имеют право перевозить бесплатно багаж весом до 35 кг (до 50 кг для вагонов класса СВ) при условии, что длина каждого места не превышает 180 см. В случае превышения установленной нормы излишние вещи необходимо оформить для перевозки в специальном багажном вагоне за отдельную плату.

Также дети в возрасте до пяти лет могут следовать в поезде без оплаты, если не занимают отдельного места, однако билет необходимо оформить на каждого ребенка, включая младенцев, заранее.

Плацкарт и купе

В любых типах вагонов предоставляются ремни безопасности

Тем временм в стоимость билета на проезд в вагонах купе и мягкого типа всегда включены комплект постельного белья и полотенце, как мы уже выше называли. Также проводник обязан бесплатно выдать ремни безопасности для верхних полок. Во всех поездах, вне зависимости от категории, в туалетах предоставляются мыло и бумажные изделия.

Проводник, по просьбе пассажира, должен без дополнительной платы предоставить стаканы и ложки, швейный набор (иголки, нитки, ножницы), аптечку и настольные игры (шахматы, шашки, домино). Кроме того, пассажир вправе обратиться к проводнику с просьбой зарядить мобильный телефон, однако в большинстве случаев просьба может быть отклонена.

Фирменные поезда

Фирменные поезда отличаются повышенным уровнем комфорта: в них установлены кондиционеры и мягкие спальные места, а расписание более удобно для пассажиров. Помимо стандартных услуг, бесплатно предоставляются дорожный набор (включая зубную щетку и пасту, мыло и влажные салфетки), свежие газеты и журналы, а также настольные игры. В ряде случаев пассажирам в купейных вагонах может быть предложен холодный завтрак — пайковый набор, упакованный и выдаваемый непосредственно в вагоне. Аналогичные услуги иногда доступны и в сидячих бизнес-вагонах.

При отказе от постельного белья в плацкарте, пассажир не получит матрас и подушку

В последние годы в мягких и купейных вагонах фирменных поездов для пассажиров начали устанавливать микроволновые печи и холодильники. Также в некоторых поездах, курсирующих по маршрутам в Москве и Санкт-Петербурге, возможно заказать такси на вокзал непосредственно из поезда, однако стоимость такси оплачивается пассажиром отдельно. В отдельных составах предусмотрены дополнительные услуги, например, в поезде «Аллегро», следующем по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки, для детей организована бесплатная игровая комната.

