Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры

30 октября 2025 в 12:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений

Во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Инциденты затронули все регионы страны, что привело к необходимости введения временных отключений электроэнергии. Об этом сообщает украинское министерство энергетики.

«Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. <...> Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления», — говорится в telegram-канале минэнерго Украины. С 08:00 до 19:00 по киевскому времени (09:00 — 20:00 по московскому) во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений. Кроме того, для промышленных потребителей разработаны специальные графики ограничения мощности.

Повреждения энергетических объектов зафиксированы после серии взрывов, в Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Кроме этого, проблемы с электроснабжением наблюдаются во Львове и Бурштыне.

Продолжение после рекламы

Украинские власти сталкиваются с перспективой крайне суровой зимы на фоне обостряющегося энергетического кризиса. Как сообщает издание Bild, ВСУ в ближайшие месяцы окажутся перед лицом значительных холодов из-за риска масштабного сбоя энергосистемы.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал