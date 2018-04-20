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Главные новости Пермского края
20:18  20 апреля 2018 0

Пермскую звезду «Реальных пацанов» не узнали в новом образе. «Похожа на маму из Простоквашино». ФОТО

Актриса обстригла белокурые волосыФото: Зоя Бербер, Instagram

Актрису Зою Бербер, уроженку Перми, прославившуюся ролью в сериале «Реальные пацаны», не узнали поклонники. На фотографии, которую актриса выложила в Instagram, ее перепутали с американской звездой Мэрилин Монро.

Бербер подстриглась, и теперь ее завитые, уложенные набок белокурые волосы очень похожи на прическу секс-символа 1950-х годов. Это подметили и фанаты актрисы. «Необычный образ. Но вы выглядите прекрасно!», «Ух, какая красотка! Очень-очень стильно», «Монро», «Хороша!», «Шикарная», — забросали комплиментами пермячку. Однако не все оценили смену образа. «Похожа на маму из Простоквашино», «На Пугачеву похожа», «Буду реалистом. Эта прическа тебя старит», — высказали свое мнение подписчики.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Зоя Бербер, в ответ на публикацию «утки» о ее личной жизни, попросила не вмешиваться в отношения с ее гражданским мужем. Актриса пожаловалась на непрофессионалов, которые, заслышав какую-нибудь сплетню на съемочной площадке, раздувают новость или идут продавать ее изданиям как «великую тайну».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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