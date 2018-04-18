Звезда «Реальных пацанов» разозлилась на журналистов, рассказавших о ее проблемах в личной жизни

06:11 18 апреля 2018 0

Пермская актриса удивилась этой информации, появившейся в СМИ Фото: страница Зои Бербер в Instagram

Звезду «Реальных пацанов» Зою Бербер разозлили журналисты, которые рассказали о ее проблемах в отношениях с гражданским мужем — сценаристом Александром Синегузовым. Мнение по поводу этой ситуации она высказала на своей странице в Instagram.

По словам пермской актрисы, о появившихся слухах об распаде семейной пары она узнала от своего супруга. «Мне повезло, что у него стоит фильтр на такие вещи и ничего, кроме хохота, эти литературные опусы у него не вызывают. Пока я под призмой комедии на все это не могу посмотреть, однако нужные выводы я сделала», — написала Бербер.

Также она подчеркнула, что больше не будет работать с непрофессионалами, которые «прямо на съемочной площадке могут подслушать обрывки телефонного разговора, раздуть из выхваченной урывками информации сочную сплетню, а потом, ни капли не стесняясь, „продать“ разным изданиям „великую тайну“». В завершении Бербер подчеркнула, что всегда открыта к диалогу со СМИ, попросив в будущем обращаться за комментариями к ней.

Ранее, напомним, в СМИ появилась информация о том, что Зоя Бербер находится на грани расставания с Александром Синегузовым. Причиной якобы является недостаточно большой заработок ее гражданского мужа.