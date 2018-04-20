Скончался один из первых космонавтов СССР

22:50 20 апреля 2018 0

Владимир Ляхов провел в космосе в общей сложности почти год Фото: с официального сайта «Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.Гагарина»

Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Ляхов скончался на 77-м году жизни. По словам друзей, ему внезапно стало плохо на рыбалке.

«Он заядлый рыбак. Поехал в Астрахань на рыбалку, он и меня все время туда приглашал. Все было нормально, сам был за рулем. Его внук позвонил ему, все было хорошо. Минут через 45 перезванивает, а Владимир почему-то начал задыхаться. Не знаю, может, сердце у него. Он же не пил, не курил, здоровый был», — цитирует Gorobzor.ru близкого друга Владимира Ляхова директора Федерации космонавтики Сергея Плюхова.

Владимир Ляхов родился в 1941 году. Он относится к одному из первых поколений советских космонавтов. На его счету три полета в космос общей продолжительностью 333 суток, а также три выхода в открытый космос суммарной длительностью 7 часов 8 минут. Ему было доверено выполнить длительные космические полеты основных экспедиций на орбитальные станции «Салют-6 и Салют -7», а также провести советско-афганский космический полет, напоминает телеканал RT.