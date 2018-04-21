Москва признала тяжелой ситуацию с трудом в регионе УрФО

07:23 21 апреля 2018 0

Всего в перечне 20 регионов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганская область стала единственным регионом УрФО, который включили в список субъектов РФ с напряженной ситуацией на рынке труда. Документ на портале проектов нормативных документов опубликовал Минтруд.

Всего в перечне 20 регионов, среди которых Кемеровская область, Чеченская Республика, Томская и Иркутская области, Забайкальский край и другие. Результаты приведены по итогам исследования ситуации за 2016 и 2017 годы. В пояснительной записке к документу отмечается, что список сформирован согласно данным Росстата. В перечень вошли субъекты, в которых показатель напряженности за прошедшие два года превышает средний уровень по стране более чем в полтора раза.

Ранее Министерство труда объявило, что будет пересматривать перечень профессий, которыми не смогут овладеть женщины. По словам главы департамента условий и охраны труда Валерия Коржа, в условиях автоматизации производства нет смысла в прямом перечислении «вредных» профессий, пишет агентство Nation News. На данный момент в России женщины не допускаются к работе на 456 специальностях.