08:30 21 апреля 2018 0

Люди бросают мангалы на природе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить производство и продажу одноразовых мангалов в России. Соответствующее письмо он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

В сообщении парламентарий отмечает, что в преддверии летнего сезона вопрос с мангалами становится особенно актуальным: люди, выезжающие на шашлыки, после использования бросают одноразовые жаровни, чем наносят вред окружающей среде. «После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину — близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Мы, фактически, убиваем природу вблизи городов,» — приводит его слова «Пятый канал» со ссылкой на РИА «Новости».

Милонов пояснил, что после введения запрета люди станут приобретать многоразовые устройства для жарки овощей, рыбы и мяса. По его мнению, любители дешевых приспособлений за сезон тратят сумму, сопоставимую с ценой нормального мангала.

Ранее депутат предложил создать министерство по делам бомжей. Он заявил, что сейчас в России проблема «бродяжничества, бездомных и попрошаек» не входит в компетенцию ни одного из ведомств, пишет «Русская планета».