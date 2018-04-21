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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:30  21 апреля 2018 0

Милонов объявил войну отдыху с шашлыками. «Мы убиваем природу»

Агро 2014. Еда. Челябинск, шашлык, мангал
Люди бросают мангалы на природеФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Странные законопроекты депутатов
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить производство и продажу одноразовых мангалов в России. Соответствующее письмо он направил главе Минпромторга Денису Мантурову.

В сообщении парламентарий отмечает, что в преддверии летнего сезона вопрос с мангалами становится особенно актуальным: люди, выезжающие на шашлыки, после использования бросают одноразовые жаровни, чем наносят вред окружающей среде. «После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину — близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Мы, фактически, убиваем природу вблизи городов,» — приводит его слова «Пятый канал» со ссылкой на РИА «Новости».

Милонов пояснил, что после введения запрета люди станут приобретать многоразовые устройства для жарки овощей, рыбы и мяса. По его мнению, любители дешевых приспособлений за сезон тратят сумму, сопоставимую с ценой нормального мангала.

Ранее депутат предложил создать министерство по делам бомжей. Он заявил, что сейчас в России проблема «бродяжничества, бездомных и попрошаек» не входит в компетенцию ни одного из ведомств, пишет «Русская планета».

Семен Гринберг
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