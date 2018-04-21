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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
10:15  21 апреля 2018 0

Настя Каменских снялась для поклонников голышом. ФОТО

«А тебе не холодно?» — интересуются подписчики певицыФОТО: страница Instagram Насти Каменских

Певица Настя Каменских выложила очередное откровенное фото в Instagram. Подписчики певицы не заставили долго ждать острых комментариев.

Звезда активно продолжает делиться с поклонниками фотографиями с отдыха. Две недели назад певица уже выкладывала на своей странице смелое фото, однако тогда девушка позировала в купальнике. В этот раз певица показала миру все, что обычно скрывает одежда. В Instagram она опубликовала фото, которое вызвало шквал оценок и обсуждений. «Настя зачем это делать, ты бы снялась уже в журнале плейбой», «а больше уже и нечего показывать! Можно уже Насте выходить из соцсетей! Красиво? Да! Только уже нечего смотреть!», «Люди, поймите! Дело не в самой Насте, а в том что постить голые фотки стало как „заположняк“. Все нормы морали стёрлись давно к чёртовой бабушке», «Голой попой на грязные ступеньки. ай-яй-яй», — пишут комментаторы на странице Каменских.

Откровенную фотографию сделал возлюбленный Каменских, предполагает 7days. «Я не скрываю, что безумно счастлива, и каждому этого желаю», — рассказала Настя в интервью изданию.

Виктор Жуков
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