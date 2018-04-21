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21 апреля 2018
17:24  21 апреля 2018 0

Шипулин пожаловался на здоровье и раскрыл планы завершения спортивной карьеры

Биатлон. Приз губернатора Тюменской области-2015. Тюмень, биатлонист, шипулин антон
Чемпиону уже прочат успех в политикеФото: Николай Бастриков © URA.RU

Олимпийский чемпион, биатлонист Антон Шипулин признал, что испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Продолжит ли он спортивную карьеру, станет известно осенью 2018 года.

Шипулин рассказал, что его дальнейшая судьба как спортсмена станет известна в сентябре—октябре и зависит от вердикта врачей. «Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении карьеры. В прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона надо отдохнуть полгода. Дальше мне по состоянию здоровья заниматься нельзя», — пояснил знаменитый спортсмен в интервью «Матч ТВ». До этого чемпион обещал озвучить свое решение сразу после окончания зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане.

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Шипулин не уточнил, какие именно у него проблемы со здоровьем. При этом живущий в Екатеринбурге уроженец Тюмени напомнил, что за сборную России выступает на протяжении 10 лет. Последние четыре года стали особенно напряженными, поскольку Шипулин сознавал возможность ухода из большого спорта.

После Олимпиады Шипулин и футболист Игорь Акинфеев были зарегистрированы в качестве доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина, напоминают Nation News. Как ранее писало «URA.RU», в апреле 2018 года биатлонист вместе со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым открыл доменную печь на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Ряд экспертов расценили это как «заявку» на возможное участие в выборах в гордуму Екатеринбурга. Сам Шипулин не стал комментировать перспективы сменить спорт на политику — на звонок агентства он не ответил.

Наталья Михалева
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