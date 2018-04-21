В подмосковных Мытищах в результате урагана, который обрушился на столичный регион в субботу, 21 апреля, погиб мужчина. Также есть данные о большом количестве пострадавших в результате разгула стихии.
По информации источника «Интерфакса» всего в Московском регионе пострадали 17 человек, также есть один погибший. «Сильный ветер в Мытищах опрокинул бытовку на мужчину. Он погиб на месте», — сказал собеседник агентства.
Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь сообщил, что в результате урагана госпитализированы семь человек. «В больницы доставлены трое детей и четверо взрослых. К огромному сожалению, один ребенок в тяжелейшем состоянии», — написал Собянин на своей странице в Twitter.
Он также уточнил, что в результате разгула стихии в городе повалены сотни деревьев. Городские службы приступили к ликвидации последствий. Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье сейчас действует «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за усиления ветра.