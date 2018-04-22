Сотрудники и покупатели были эвакуированы из торгового зала
В Рыбинске [Ярославская область] во время сильного ливня обрушилась крыша супермаркета. Покупатели и сотрудники торговой точки были эвакуированы.
Инцидент, как пишет РЕН ТВ, произошел на улице Толбухина. Из-за ливня крыша супермаркета не выдержала тяжести воды и рухнула. В этот момент магазин работал, однако информации о пострадавших пока нет.
На опубликованном видео слышно, как находящиеся у входа в магазин люди кричат и просят вызвать скорую помощь.