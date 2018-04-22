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22 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:40  22 апреля 2018 0

У самолета в воздухе вылетел иллюминатор. Есть пострадавшие. ВИДЕО

Одна из пассажирок, не теряя самообладания, вставила стекло обратноФото: YouTube, скриншот видео

Во время полета в самолете индийской авиакомпании Air India треснуло и вылетело стекло иллюминатора. ЧП на борту произошло после вхождения лайнера в зону турбулентности.

Как отмечает издание India Today, инцидент произошел днем 19 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Самолет рейса Амритсар — Нью-Дели попал в зону турбулентности: иллюминатор не выдержал нагрузок, стекло треснуло и его выдавило внутрь салона. С полок посыпался багаж. На видео заметно, как сидящая возле окна пассажирка рыдает и хватается за голову. Как поясняет издание, пассажирка ударилась головой о панель обшивки из-за того, что не была пристегнута — характер травм еще двух человек остался неизвестен.

В официальном заявлении Air India сообщается, что в зоне турбулентности лайнер оставался от 10 до 12 минут. Известно также, что по данному инциденту началось расследование. Схожий случай произошел в США с еще более трагическими последствиями: пассажирку буквально вытянуло через разбитый иллюминатор после того, как у «Боинга» компании Southwest Airlines, перевозившего пассажиров, взорвался двигатель.Фото и видео инцидента также попали в интернет.

Ранее «URA.RU» сообщало о планах российского лоукостера «Победа» увеличить число пассажиров, установив стоячие кресла в салоне самолета. Эксперты агентства объяснили, стоит ли ждать претворения идеи в жизнь и на чем еще экономят авиадискаунтеры.

Наталья Михалева
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