01:15 18 апреля 2018 0

Во время аварийной посадки пассажиры находились в кислородных масках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолета авиакомпании Southwest Airlines с 143 пассажирами и 5 членами экипажа на борту совершил аварийную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взорвавшегося во время полета двигателя. Почти сразу после инцидента в интернете появились видео тушения воздушного судна, паники в салоне и шокирующие подробности произошедшего.

Самолет, как пишет РЕН ТВ, выполнял рейс Нью-Йорк—Даллас. Во время полета произошел взрыв в одном из двигателей, в связи с чем пилоты приняли решение совершить экстренную посадку. По словам пассажиров, от взрыва женщину, сидевшую возле иллюминатора, буквально затянуло в разбитое летающими по салону предметами окно, однако находившиеся рядом люди успели ее спасти.

После посадки стало известно об одном пострадавшем пассажире, которого сразу госпитализировали. Позже СМИ сообщили об одном погибшем.

Между тем, в Сети появилось видео тушения двигателя самолета в аэропорту, а также запись одного из пассажиров лайнера во время полета.