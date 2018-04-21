США проверят все Boeing 737 после того, как пассажирку засосало в иллюминатор

08:43 21 апреля 2018 0

Пассажирку во время аварии почти выкинуло наружу из иллюминатора Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Федеральное авиационное управление США проведет экстренную проверку двигателей всех Boeing-737. Причиной тотальной проверки стала аварийная посадка лайнера компании Southwest Airlines.

Надзорное ведомство сообщает, что будут проверены авиалайнеры с определенным типом двигателей, «которые прошли более чем 30 тысяч циклов с нового состояния и должны быть проверены в течение 20 дней», — цитирует ведомство телеканал 360. «По оценкам их производителя — компании CFM International — такая проверка затронет 352 двигателя в США и 681 — в остальных странах», — указано в сообщении авиауправления. Подобные меры коснутся и авиационных ведомств Евросоюза.

Напомним, что самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в Филадельфии из-за взорвавшегося двигателя. Обломок двигателя разбил иллюминатор, куда стало засасывать пассажирку. Сидевшие рядом люди смогли втащить ее обратно в салон, однако после полученных травм женщина скончалась в больнице. Власти США начали расследование, чтобы установить причину инцидента.