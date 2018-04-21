{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:43  21 апреля 2018 0

США проверят все Boeing 737 после того, как пассажирку засосало в иллюминатор

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, бизнес-класс
Пассажирку во время аварии почти выкинуло наружу из иллюминатораФото: Сергей Леонов © URA.RU

Федеральное авиационное управление США проведет экстренную проверку двигателей всех Boeing-737. Причиной тотальной проверки стала аварийная посадка лайнера компании Southwest Airlines.

Надзорное ведомство сообщает, что будут проверены авиалайнеры с определенным типом двигателей, «которые прошли более чем 30 тысяч циклов с нового состояния и должны быть проверены в течение 20 дней», — цитирует ведомство телеканал 360. «По оценкам их производителя — компании CFM International — такая проверка затронет 352 двигателя в США и 681 — в остальных странах», — указано в сообщении авиауправления. Подобные меры коснутся и авиационных ведомств Евросоюза.

Напомним, что самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в Филадельфии из-за взорвавшегося двигателя. Обломок двигателя разбил иллюминатор, куда стало засасывать пассажирку. Сидевшие рядом люди смогли втащить ее обратно в салон, однако после полученных травм женщина скончалась в больнице. Власти США начали расследование, чтобы установить причину инцидента.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров