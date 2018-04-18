09:08 18 апреля 2018 0

Обломком двигателя разбило один из иллюминаторов Фото: Marty Martinez, Facebook

В Сети появились фото и видео из «Боинг-737», выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Даллас и совершившего аварийную посадку из-за взрыва двигателя. В результате происшествия погиб один человек.

При экстренной посадке самолета авиакомпании Southwest Airlines погибла женщина, которая сидела у разбитого обломками двигателя иллюминатора. Она умерла в больнице, куда ее доставили в критическом состоянии, пишет «Ридус». При этом ранее сообщалось, что женщину затянуло в окно, но пассажиры смогли вытянуть ее обратно. Тем не менее, она получила слишком тяжелые травмы и врачи не смогли ее спасти.

Один из двигателей самолета загорелся прямо в воздухе, отмечает «Федеральное агентство новостей». Возгорание сопровождалось утечкой топлива. Обломками двигателя выбило один из иллюминаторов. Семь человек получили незначительные травмы, им оказали помощь на месте. Всего же на борту находились 143 пассажира и пять членов экипажа.