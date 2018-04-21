22:16 21 апреля 2018 2

«Победа» рассматривает проект стоячих кресел, чтобы увеличить количество пассажиров на борту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Победа» сообщила, что готова установить на своих самолетах стоячие места, если они будут признаны безопасными. Эксперты, опрошенные «URA.RU», объяснили, что эта идея скорее всего не увенчается успехом, но рассказали, как еще российский лоукостер сможет сэкономить на перевозках.

Сертификация кардинального изменения в салоне самолета — трудоемкий и долгий процесс, объяснил главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий. Он сказал, что инициатива итальянских дизайнеров — «стоячие» места — «принципиально несертифицируемая вещь» из-за угрозы здоровью пассажиров: «Когда говорят „приведите спинки кресел в вертикальное положение“ — это не про то, чтобы соседям не мешать, а про то, что, если возникает вертикальный удар, чтобы не было компрессионного перелома позвоночника».

Все билеты — невозвратные

Главный редактор портала Avia.ru, эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров отметил, что «Победа», находясь на рынке более трех лет, уже внедрила все возможные инструменты оптимизации и дальнейшее снижение стоимости лежит в плоскости изменения законодательства. Это касается многих вопросов, в частности утвердившейся нормы о невозвратных билетах, а также изменений в правилах провоза багажа.

Отмена обязательного провоза багажа

Гусаров рассказал, что изначально инициатива компании была в том, чтобы вообще снять требования об обязательном провозе багажа, так как это сделано во многих западных странах. «Дальше уже на конкурентной основе сами компании бы определяли, какое предложение сделать пассажирам, — говорит он. — Причем международный рынок тяготеет к норме, по которой в багаж можно сдать 23 кг, а в салон взять десять. Поэтому даже если полностью отпустить российское законодательство, российские компании будут играть по правилам. Зато бюджетные авиакомпании за счет отмены обязательного провоза багажа могли бы снизить стоимость авиабилетов, а дальше предлагать пассажиру: „Хочешь ручную кладь — заплати. Хочешь одно или два место в багаже — заплати“», — объясняет эксперт.

Дать больше прав второму пилоту

Гусаров отметил, что «Победа» также могла бы использовать западный опыт бюджетных компаний, в которых второй пилот может самостоятельно заправить воздушное судно. В России это запрещено законом. «На Западе, если вы прилетели в аэропорт на самолете бюджетной авиакомпании, то второй пилот может самостоятельно заправить воздушное судно. У нас пилот пилотирует, а заправщик заправляет», — констатирует эксперт.

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Эксперт комитета Госдумы по транспорту, профессор Виталий Бордунов видит развитие лоукостера в России в использовании недозагруженных региональных аэропортов. У нас эту систему, по его мнению, можно было бы реализовать в центральной России — Смоленске, Твери, Нижнем Новгороде и Рязани. Однако он подчеркивает, что в отличие от Европы, где добраться от периферийного аэродрома до условного Берлина или Парижа несложно, то в России это чревато проблемами из-за расстояний и транспортных возможностей. «Победа», — рассказывает Гусаров, — уже применяет эту технику в Европе. Компания предоставляет перевозку до Вены, хотя ее самолет долетает лишь до аэропорта Братиславы, откуда пассажиров шаттлами перевозят до аэропорта или центра Вены».

Роман Гусаров отмечает, что множество моментов не зависят от самой «Победы». «Компания не сможет поднять региональные второстепенные аэропорты и аэропортовую сеть, — говорит эксперт. — Она не сможет избавиться от регионального монополизма — от поставщиков услуг: тех же топливозаправщиков и так далее. И она не может сама менять законодательство, которое упрощает многие процедуры. А все, что возможно было использовать, она уже использовала».