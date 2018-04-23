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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
06:46  23 апреля 2018 0

Центробанк пообещал россиянам «взрывной» рост зарплат в 2018 году

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Зарплаты россиян должны вырасти из-за выполнения майских указов и конкуренции на рынке трудаФото: Анна Майорова © URA.RU

Ожидается, что в 2018 году зарплаты бюджетников превысят прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза и вырастут на 13-15%. К такому выводу пришли аналитики Центрального банка России.

В основном, как пишет газета «Известия», рост заработка будет достигнут за счет повышения МРОТ [минимальный размер оплаты труда] и выполнения майских указов президента [зарплата бюджетников должна увеличиться в 1,4-1,5 раза]. Причем такая положительная динамика будет прослеживаться только в 2018 году. В 2019-м индексация зарплат снизится до уровня инфляции — около 4%.

Кроме того, как предполагают эксперты, на повышение заработной платы стоит рассчитывать и сотрудникам частного сектора. Правда, в этом сегменте рынка причиной станет нехватка рабочих рук — дефицит кадров и ужесточение на этом фоне конкуренции за квалифицированных работников. Так, в январе номинальный рост зарплаты увеличился до 12% против 9% по состоянию на декабрь 2017 года.

Лидерами по этому показателю стали нефтеперерабатывающая отрасль [в 2,2 раза в январе по сравнению с концом прошлого года], сфера химического производства [на 14,1%], производства автотранспортных средств [на 12,9%], а также в сфере полиграфической деятельности [на 12,3%].

Сергей Демин
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