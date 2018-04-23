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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:52  23 апреля 2018 9

Россия бесплатно поставит зенитные комплексы С-300‍ в Сирию

Вооружение будет предоставлено в рамках «военно-технической помощи»Фото: Википедия
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия может начать безвозмездные поставки в Сирию зенитных ракетных комплексов С-300 «Фаворит». Вооружение планируется передать Дамаску в рамках оказания военно-технической помощи.

По информации источников газеты «Коммерсант», вопрос, который ранее находился «преимущественно в политической плоскости», почти решен. Компоненты С-300 — в частности, радиолокационные станции, пусковые установки, пункты управления и транспортно-заряжающие машины — будут в ближайшее время доставлены в Сирию.

Контракт на поставку четырех дивизионов комплексов С-300 сирийской стороне был подписан еще в 2010 году, но в тот момент исполнению договора помешала критика со стороны Израиля, который считал, что при помощи этих систем сирийские военные смогут контролировать воздушное пространство. Сейчас же, по информации источника газеты, денег на покупку установок у Сирии нет. Передать комплексы С-300 планируют в рамках оказания военно-технической помощи.

США, Франция и Великобритания в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам. В эфире «Национальной службы новостей» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин обратил внимание на отсутствие доказательств того, что американские ракеты достигли своих целей на территории Сирии. Он потребовал от США доказательства попадания ракет по объектам.

Павел Маркуш
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