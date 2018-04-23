Делегация Госдумы приехала на Ямал обсуждать проблемы Арктики

11:04 23 апреля 2018 2

В Сабетте встречают делегацию Госдумы Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В понедельник, 23 апреля, в Сабетте ждут высокопоставленных гостей. Здесь состоится рабочее совещание о развитии крупных промышленных и инфраструктурных проектов в арктической зоне страны на примере Ямала. Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин уже прибыл в Сабетту и встречает делегатов.

Планируется, что в составе делегации на полуостров Ямал прибудут председатель ГД ФС РФ Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, заместитель спикера Ольга Епифанова, руководитель аппарата думы Татьяна Воронова, руководители думских фракций — Сергей Неверов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов, председатели комитетов — по транспорту и строительству ГД ФС РФ Евгений Москвичев, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям — Николай Николаев, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи — Михаил Дягтерев, по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока — Николай Харитонов, а также председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам ГД ФС РФ Леонид Симановский и другие, сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

Во встрече примут участие председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и генеральный директор ОАО «Ямал СПГ» Евгений Кот. На совещании также будут обсуждать предложения Ямала в законопроект о опорных зонах в Арктике. Подробнее о них «URA.RU» рассказывало ранее.