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Главные новости Курганской области
11:30  23 апреля 2018 2

Зауральцам увеличат зарплаты почти на две тысячи рублей

Банкоматы. Екатеринбург, банкомат, деньги, рубли
МРОТ в регионе повысили почти на 2 000 рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Размер минимальной зарплаты в Курганской области с учетом районного коэффициента (15%) составит 12 тысяч 837 рублей 45 копеек. Такое решение утверждено на заседании правительства региона в понедельник, 23 апреля, передает корреспондент «URA.RU».

С 1 мая 2018 года зарплата зауральцев не может быть менее указанной суммы, уточнила заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Курганской области Наталья Бурцева. Распоряжение о повышении МРОТ было разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, областным соглашением между профсоюзами, правительством и работодателями области, по поручению Минтруда РФ.

Повышение МРОТ связано с вступлением в силу федерального закона о доведении зарплаты до уровня прожиточного минимума. В Зауралье это уже второе повышение МРОТ за текущий год: с начала года размер минимальной зарплаты был увеличен до 10 тысяч 912 рублей 15 копеек (с учетом районного коэффициента).

Как ранее сообщало «URA.RU», правительство Курганской области на этой неделе берет новые кредиты на покрытие дефицита бюджета. Они будут направлены в том числе и на социальные расходы.

Анна Бояркина
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