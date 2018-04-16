Зауралье попадает под санкции, чтобы отработать задание Москвы

18:54 16 апреля 2018 1

Курганским властям придется сложно, чтобы выполнить федеральную установку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области, где госдолг (16,6 млрд рублей) почти сравнялся с годовыми доходами, не хватает денег, чтобы выполнить федеральную инициативу — повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая. Из российского бюджета на это не пришли деньги, а новые займы региону делать очень опасно — это грозит миллиардными санкциями от Минфина РФ.

Елене Лукашук снова предстоит нелегкая задача Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В понедельник, 16 апреля, на внеочередном заседании правительства Курганской области было принято решение об открытии шести кредитных линий на общую сумму 3,5 млрд рублей. При этом прогнозируемый дефицит бюджета составляет 2,5 млрд рублей. Как ранее уточнял начальник финуправления Курганской области Елена Лукашук, примерно такой суммы не хватает региону, чтобы обеспечить повышение МРОТ.

Объявление о готовящихся займах удивило даже курганского сенатора Елену Перминову, которая ранее возглавляла областное управление. «Нам сейчас выделяют второй транш в 220 млн рублей, до этого дали 280 млн рублей. Я считаю, что этих денег должно хватить на первые два месяца, чтобы обеспечить все выплаты», — отметила Перминова. По ее мнению, области необходимо до последнего воздерживаться от роста долгов.

Курганская область, напомним, заключила с Минфином договор на реструктуризацию долгов. В число условий входит постепенное снижение госдолга региона.

«Если мы нарушим условия, придется в этом году вернуть не два миллиарда, а пять», — напомнила Перминова.

Она заверила, что пристально следит за ситуацией и отстаивает интересы области. «У нас сегодня заседание комиссии, мы рассмотрим ситуацию в регионах. Впервые во внимание будут браться не только данные статистики, но и сведения, представленные налоговой службой. Я надеюсь, что это поможет нам доказать, что область действительно испытывает нехватку средств», — добавил сенатор.

Повышение МРОТ не подкрепили финансированием Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместе с тем Перминова отметила, что решение об открытии кредитной линии отнюдь не обозначает, что область уже готова сделать займы. Однако управляющий делами аппарата правительства Курганской области Евгений Семенов уточнил, что аукционы будут запланированы в ближайшее время. «Я лишь инструмент в руках финуправления», — добавил он. Оперативно получить комментарии у Елены Лукашук не удалось.

В то же время высокопоставленный источник в правительстве региона уверен, что иного выхода у области не осталось. «В договоре с Минфином есть хитрый пункт, который позволит сделать займы. Можно изменить вид кредита, чтобы он не подпадал под возможные санкции. Скорее всего, так и поступят в правительстве», — объяснил инсайдер, но посвящать в аппаратный план отказался.

Как ранее сообщало «URA.RU», в марте были скорректированы основные параметры бюджета Зауралья 2018 года: доходы области составят 39 млрд рублей, расходы — 41,5 млрд рублей, объем дефицита бюджета — менее 2,5 млрд рублей. Госдолг, по данным на 1 апреля, составляет более 16, 6 млрд рублей, в том числе 9,6 млрд рублей получены от коммерческих банков.