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Главные новости Курганской области
11:21  23 апреля 2018 1

В Шадринске нашли замену отстраненному за мошенничество депутату

Выборы президента РФ в Перми, кабинки для голосования, выборы
Шадринцы не были активными в день голосованияФото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Шадринске Курганской области определился победитель довыборов в городскую думу. Мандат получит Виктория Семенова (выдвинута «Единой Россией»), которая набрала около 60% голосов избирателей, сообщают источники «URA.RU». При этом явка была невысокой, судьбу депутатского кресла решили десятки голосов.

На двух избирательных участках, которые будет представлять Виктория Семенова, зарегистрировано немногим более двух тысяч избирателей. Всего в выборах принял участие 295 человек. Семенова набрала 174 голоса. Вторым стал Александр Бухаров, за которого проголосовало 62 шадринца.

Место в Шадринской гордуме оказалось вакантным после отстранения депутата Светланы Закировой. Она летом 2017 года была признана виновной в мошенничестве с муниципальной квартирой.

Татьяна Жаткина
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