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Главные новости Свердловской области
11:34  23 апреля 2018 1

Экологическая катастрофа произошла на Урале: в черной воде плавают мертвые рыбы. ФОТО

Грязь течением принесло из Кушвы в КрасноуральскФото: Дмитрий Ивашевский

Житель Красноуральска Свердловской области обнаружил, что вода в реке Салда на окраине города вдруг окрасилась в черный цвет, а на поверхности водоема плавает мертвая рыба. При этом у воды появился сильный запах сероводорода, иначе говоря — канализации.

«Река течет к нам от города Кушвы, значит, какой-то выброс произошел там. В районе деревни Усть-Салда возле Верхотурья Салда впадает в реку Тура. Грязь по течению дойдет и туда, значит, загрязнение произойдет на сотне километров, — рассказал „URA.RU“ Дмитрий Ивашевский, депутат гордумы Красноуральска. — Уже погибло много рыбы, крупные подлещики и поменьше — это чебаки».

Ивашевский добавил, что обращался в природоохранную прокуратуру. Однако там с ним особо разговаривать не стали и переадресовали в Роспотребнадзор. Горожанин набрал воды, выловил нескольких дохлых рыбешек и обратился с заявлением в ведомство. Заявление у него приняли, однако рыбу и воду на анализ взять отказались.

«В Роспотребнадзоре отказались взять на анализ воду из реки и мертвую рыбу. Сказали, что это не в их компетенции и необходимо обращаться в природоохранную прокуратуру. А в природоохранной прокуратуре тоже отказались принимать на анализ воду и дохлую рыбу. Сказали, что они ведут лишь юридическое сопровождение. Круг замкнулся, никому ничего не надо», — говорит Ивашевский.

В Роспотребнадзоре агентству объяснили свой отказ. «Он не смог четко объяснить, каким образом он набирал воду, поэтому ее не взяли. Кроме того, река Салда не относится к нашей компетенции, так как не является источником водозабора питьевой воды, местом массового отдыха людей. Поэтому в ближайшее время мы передадим материалы в министерство природных ресурсов, это в их компетенции. Они же должны поставить в известность и природоохранную прокуратуру», — сообщила «URA.RU» Анна Ожиганова, пресс-секретарь Роспотребнадзора по Свердловской области.

Фото: Дмитрий Ивашевский
Фото: Дмитрий Ивашевский
Фото: Дмитрий Ивашевский
Фото: Дмитрий Ивашевский
Фото: Дмитрий Ивашевский

Александр Лукманов
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