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Главные новости Курганской области
13:00  23 апреля 2018 7

В Зауралье охотник застрелил человека, приняв его за лося

Лоси, косули, волки, лисы, лось, млекопитающие, лесные животные, рога, дикая природа
За роковую ошибку охотник уже заплатил полмиллиона рублейФото: pixabay.com

В Курганской области осудили охотника, который застрелил человека. Мужчина спутал случайного прохожего с лосем. Инцидент произошел на территории охотничьего угодья в Мокроусовском районе.

Из материалов уголовного дела следует, что зауралец, заметив среди деревьев темный силуэт, выстрелил в его сторону из карабина. Из-за преступной ошибки охотника от огнестрельного ранения погиб человек — он умер на месте.

В суде стрелявший признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил моральный вред супруге погибшего на сумму 300 тысяч рублей, также выплатил 200 тысяч рублей его сыну и дочери. Мужчине назначили наказание в виде года ограничения свободы и запретили в течение года хранить и использовать оружие. Кроме того, осужденному придется дополнительно выплатить супруге погибшего 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Мокроусовского районного суда.

Вера Чернышева
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