В Зауралье охотник застрелил человека, приняв его за лося

В Курганской области осудили охотника, который застрелил человека. Мужчина спутал случайного прохожего с лосем. Инцидент произошел на территории охотничьего угодья в Мокроусовском районе.
Из материалов уголовного дела следует, что зауралец, заметив среди деревьев темный силуэт, выстрелил в его сторону из карабина. Из-за преступной ошибки охотника от огнестрельного ранения погиб человек — он умер на месте.
В суде стрелявший признал свою вину, раскаялся и добровольно возместил моральный вред супруге погибшего на сумму 300 тысяч рублей, также выплатил 200 тысяч рублей его сыну и дочери. Мужчине назначили наказание в виде года ограничения свободы и запретили в течение года хранить и использовать оружие. Кроме того, осужденному придется дополнительно выплатить супруге погибшего 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Мокроусовского районного суда.