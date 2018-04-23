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23 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:48  23 апреля 2018 4

Названы пять привычек водителей, «убивающих» автомобиль

Аппаратное совещание у главы города. Челябинск, транспорт, парковка, автомобили
Специалисты рекомендуют убрать руку с рычага переключения передачФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Специалисты назвали привычки водителей, которые могут привести к поломке автомобиля. Так, езда с полупустым баком опасна для автомобиля и может даже у новой машины быстро привести к необходимости дорогостоящего ремонта. Кроме того, по мнению экспертов, необходимо следить, за что держишься и как стартуешь.

Рейтинг плохих привычек автомобилистов был составлен экспертами CarRu. В первую очередь они рекомендуют следить за уровнем топлива. Как поясняют специалисты, езда на полупустом баке часто приводит к быстрому износу топливного насоса. На втором месте по вредности специалисты назвали перевоз на автомобиле грузов больше допустимого: это ведет к быстрому износу подвески и двигателя. В топ-3 также попали различные варианты неаккуратной езды: быстрый старт и езда на непрогретом двигателе, сообщает агентство Nation News.

Кроме того, эксперты отметили привычку не ставить ручной тормоз при парковке на ровной поверхности и привычку держать руку на рычаге переключения передач. В последнем случае, отмечают специалисты, прямых доказательств причинения вреда нет, но считается, что это приводит к повышенному износу коробки передач, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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