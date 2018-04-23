16:16 23 апреля 2018 0

Подружек сдала одна из воспитанниц Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Следственный комитет по Свердловской области начал проверку детского дома в Алапаевске, воспитанницы которого подозреваются в проституции. По словам одной из подопечных учреждения, за свои услуги девочки просили от шести до 10 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье „развратные действия“ с учетом поступившей информации о том, что в городе Алапаевске неустановленным лицом совершались противоправные действия с несовершеннолетней воспитанницей детского дома», — сообщил «URA.RU» Александр Шульга, старший помощник руководителя СКР по Свердловской области. В учреждении работают семь следователей. Кроме того, возбуждены уголовные дела по статьям «халатность» и «бездействие» в отношении сотрудников детдома.

Ранее в интернете появилась фотография, на которой возле бассейна, рядом с голым взрослым мужчиной, стоит явно несовершеннолетняя девочка, сообщает издание 66.ru. Знакомые быстро опознали людей с фотографии. Это оказались 14-летняя Карина (имя изменено) и 28-летний Артем.

Девочка рассказала корреспонденту издания, что ее пригласила в сауну подруга Алина (имя изменено), там была еще одна девочка из их детдома. По словам Карины, пока подруги развлекались с мужчиной, она сидела в парилке, или плавала в бассейне. Под конец она хотела переодеться и завернулась на это время в полотенце. Но к ней подошел Артем, сдернул с нее полотенце, а кто-то из девочек их сфотографировал. Карина утверждает, что у нее с этим мужчиной больше ничего не было. В то же время она рассказывает, что ее несовершеннолетние подруги занимаются проституцией со взрослыми мужчинами и берут за свои услуги 6-10 тысяч рублей. Журналисты связались с Артемом. Мужчина утверждает, что не знал о возрасте девочек. Он считал, что им уже исполнилось 18 лет.