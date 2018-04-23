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Главные новости Тюменской области
16:21  23 апреля 2018 0

В соцсетях удивились роскошной жизни тюменской Мисс России. «Это очень дорогой самолет». ФОТО

Мисс Россия Яна Добровольская. Тюмень, добровольская яна
Тюменская красавица пожелала поклонникам удачной неделиФото: Николай Бастриков © URA.RU

Уральская красавица из Тюмени Яна Добровольская удивила своих поклонников, опубликовав на своей личной странице в Instagram снимок, где она находится на борту роскошного самолета. Победительница конкурса «Мисс Россия — 2016» подписала фотографию: «Врываемся в новую неделю. Я погружаюсь в учебу и желаю вам продуктивных дней».

Помимо того, что фанаты тюменской красавицы оценили ее внешность, они также отметили, что самолет, в котором она сфотографировалась, весьма дорогой: «Ой, это же очень дорогой самолет. Билеты дорогие». Кроме того, пользователи Сети поинтересовались, где обучается Добровольская: «На какой форме обучения вы, что и учиться успеваете, и летать? Я тоже так хочу!»

Напомним, Яна Добровольская в 2016 году завоевала корону в национальном конкурсе «Мисс Россия — 2016». Вместе с ней за главный приз боролись 50 самых красивых девушек страны. Эксклюзивное украшение из белого золота стоимостью около одного миллиона долларов Добровольской вручила София Никитчук. Тюменская красавица также принимала участие в открытии зимней Олимпиады в Сочи.

Иван Шестак
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