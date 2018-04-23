Уральская красавица из Тюмени Яна Добровольская удивила своих поклонников, опубликовав на своей личной странице в Instagram снимок, где она находится на борту роскошного самолета. Победительница конкурса «Мисс Россия — 2016» подписала фотографию: «Врываемся в новую неделю. Я погружаюсь в учебу и желаю вам продуктивных дней».
Помимо того, что фанаты тюменской красавицы оценили ее внешность, они также отметили, что самолет, в котором она сфотографировалась, весьма дорогой: «Ой, это же очень дорогой самолет. Билеты дорогие». Кроме того, пользователи Сети поинтересовались, где обучается Добровольская: «На какой форме обучения вы, что и учиться успеваете, и летать? Я тоже так хочу!»
Напомним, Яна Добровольская в 2016 году завоевала корону в национальном конкурсе «Мисс Россия — 2016». Вместе с ней за главный приз боролись 50 самых красивых девушек страны. Эксклюзивное украшение из белого золота стоимостью около одного миллиона долларов Добровольской вручила София Никитчук. Тюменская красавица также принимала участие в открытии зимней Олимпиады в Сочи.