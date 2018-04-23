16:56 23 апреля 2018 0

В финале «Голос. Дети» певица исполнила песню на украинском Фото: скриншот передачи

Выступление Пелагеи вместе с ее подопечными в финале шоу «Голос. Дети» привело в ярость украинских националистов. Они не смогли оставить без внимания тот факт, что певица и трое участников вокального конкурса исполнили народную украинскую песню «Цвіте терен».

Композицию на украинском языке вместе с Пелагеей спели Рутгер Гарехт, Вероника Сыромля и Эден Голан, пишут «Дни.ру». При этом для выступления все они надели вышиванки, а у девушек на головах были веночки. Соответствующее видео уже собрало больше 200 тысяч просмотров на Youtube, а также немало комментариев — как положительных, так и резко негативных. «Россияне запели людским языком. Но все равно криво — русская челюсть дает о себе знать. Зачем же они запели на украинском языке, когда ненавидят все украинское? Собаки москальские, на своем собачьем гавкайте», — некоторые украинцы с ненавистью восприняли такой выбор песни для исполнения на конкурсе. Они также напомнили, что певица внесена в так называемый список врагов Украины на сайте «Миротворец».

Однако нашлись и те украинцы, которые с восторгом отозвались о номере Пелагеи и ее учеников. «Это было великолепно. Нежно, душевно и правильно по произношению. Не все украинцы так хорошо поют на родном языке — это я точно знаю, так как сам из Украины. Да что там поют… Не все нормально говорят по-украински», — написал Евгений Кругликов.