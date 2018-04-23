В Зауралье отправили в колонию водителя, который не мог сесть за руль трезвым

Житель рабочего поселка Лебяжье приговорен к реальному сроку за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Обвинительный приговор ему вынес мировой судья судебного участка № 15 Лебяжьевского судебного района, сообщается на сайте Прокуратуры Курганской области.
Подсудимый уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. Позже за аналогичное правонарушение ему назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов, а также лишили водительских прав на два года. Несмотря на это, мужчина уже через месяц после вынесения приговора вновь был пойман за рулем в нетрезвом виде.
Мировой судья назначил нарушителю наказание в виде одного года и одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и лишением водительских прав на два года. Однако Прокуратура Лебяжьевского района посчитала приговор слишком мягким. Суд апелляционной инстанции удовлетворил представление государственного обвинителя и заменил для осужденного условный срок реальным отбыванием наказания в колонии-поселении, куда он отправится на год и один месяц.