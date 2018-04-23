Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом

17:17 23 апреля 2018 0

Кейт Миддлтон и принц Уильям скоро в третий раз станут родителями Фото: wikipedia.org

Супругу принца Уильяма Кейт Миддлтон увезли в больницу святой Марии в Лондоне. У герцогини Кембриджской начались схватки, и она отправилась в роддом на автомобиле в сопровождении своего мужа, говорится в заявлении Кенсингтонского дворца.

У королевской четы в ближайшее время появится третий ребенок, сообщает «Утро.ру». Около здания клиники уже собираются поклонники королевской семьи, которые с нетерпением ждут рождения малыша. Отметим, что в этом же госпитале в июле 2013 года появился на свет первый ребенок герцогини Кембриджской принц Джордж, а в 2015 году родилась его сестра, принцесса Шарлотта.

Третий ребенок герцогини Кембриджской и ее супруга займет пятое место в очереди на престол — после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма, своего брата, принца Джорджа, и сестры, принцессы Шарлотты. При этом принц Гарри, брат Уильяма, опустится с пятой на шестую строчку.