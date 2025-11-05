Шлосберга* приговорили к 420 часам работ за нарушение закона об иноагентах

Льва Шлосберга* приговорили за нарушение закона об иноагентах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Мировой судья признала заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (внесен Минюстом в реестр иноагентов) виновным в нарушении требований законодательства об иностранных агентах и назначила ему наказание в виде 420 часов обязательных работ. Об этом сообщил защитник политика Виталий Исаков.

«Политика Льва Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ по делу об уклонении от обязанностей иноагента. Он настаивал, что видео без маркировки публиковались не им, а сторонними ресурсами», — сообщил РБК со ссылкой на Исакова. Гособвинитель просила назначить политику 440 часов обязательных работ, однако суд смягчил наказание на 20 часов.

Уголовное дело в отношении Шлосберга по части 2 статьи 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента) было возбуждено в начале октября 2024 года. Согласно обвинению, с 12 мая по 31 июля 2024 года политик разместил на своей странице во «ВКонтакте» пять видеозаписей без указания статуса иностранного агента. Преступление, согласно предоставленным данным, было совершено после того, как Шлосберг дважды в течение года привлекался к административной ответственности за аналогичные нарушения по части 4 статьи 19.34 КоАП.

Продолжение после рекламы

Защита настаивала на оправдательном приговоре, утверждая, что видеозаписи размещались не самим Шлосбергом, а сообществом «ГражданинЪ TV». Адвокат Исаков пояснил, что сохранение материалов в личный архив во «ВКонтакте» не является распространением информации, поскольку закон и правила соцсети разграничивают сохранение и публичное доведение до аудитории через отдельные функции «добавить» и «поделиться». Доказательств использования кнопки «поделиться» представлено не было, заявил защитник после изучения 1366 листов материалов дела за семнадцать судебных заседаний.

Это не единственное уголовное дело против Льва Шлосберга. В июне 2025 года политику предъявили обвинение в повторной дискредитации российской армии по части 1 статьи 280.3 УК, максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы. Обвинение связано с дебатами Шлосберга и бывшего научного руководителя Института научной информации по общественным наукам РАН Юрия Пивоварова (внесен в реестр иностранных агентов). В настоящее время политик содержится под домашним арестом, суд еще не приступил к рассмотрению дела по существу. Вину по обоим уголовным делам Шлосберг не признает.