Страны ЕС хотят выйти из кризиса по использованию активов РФ

Встреча высшего руководства Европейской комиссии (ЕК) и правительства Бельгии запланирована на 7 ноября. Стороны намерены преодолеть политический тупик, связанный с вопросом применения замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине. Его объем составляет 140 миллиардов евро, сообщает издание Politico.

«Премьер-министр Барт де Вевер опасается, что его правительству придется возвращать Москве миллиарды долларов <...> На встрече лидеров ЕС в октябре де Вевер потребовал от лидеров ЕС более надежных гарантий защиты своей страны от финансовых и юридических рисков, которые может повлечь за собой эта инициатива», — говорится в материале со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.

По данным издания, Бельгия демонстрирует сдержанную позицию в отношении предложенного Комиссией плана. Инициатива предусматривает использование средств, находящихся под санкциями, для оказания помощи Украине без окончательной конфискации этих средств. Особенность ситуации заключается в том, что указанные активы находятся в ведении брюссельской финансовой структуры Euroclear.

