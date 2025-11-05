Страны ЕС хотят выйти из кризиса по использованию активов РФ
ЕК и правительство Бельгии встретятся, чтобы попытаться выйти из тупика по вопросу использования замороженных активов
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Встреча высшего руководства Европейской комиссии (ЕК) и правительства Бельгии запланирована на 7 ноября. Стороны намерены преодолеть политический тупик, связанный с вопросом применения замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине. Его объем составляет 140 миллиардов евро, сообщает издание Politico.
«Премьер-министр Барт де Вевер опасается, что его правительству придется возвращать Москве миллиарды долларов <...> На встрече лидеров ЕС в октябре де Вевер потребовал от лидеров ЕС более надежных гарантий защиты своей страны от финансовых и юридических рисков, которые может повлечь за собой эта инициатива», — говорится в материале со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.
По данным издания, Бельгия демонстрирует сдержанную позицию в отношении предложенного Комиссией плана. Инициатива предусматривает использование средств, находящихся под санкциями, для оказания помощи Украине без окончательной конфискации этих средств. Особенность ситуации заключается в том, что указанные активы находятся в ведении брюссельской финансовой структуры Euroclear.
Отмечается, что встреча 7 ноября последует за неудачными переговорами, состоявшимися 4 ноября, когда заместители министров финансов не сумели достичь прогресса в обсуждении репарационного кредита для Киева. Европейская комиссия предупредила участников переговорного процесса о том, что временной ресурс для принятия решения исчерпывается. При этом замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз конфискует активы страны, передает MK.RU.
