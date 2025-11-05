В Новосибирской области взорвался газ в частном доме. Фото
Возгорание после взрыва газового баллона успешно ликвидировано, сообщили в МЧС (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В селе Верх-Сузун Новосибирской области пожарные подразделения МЧС России ликвидировали возгорание в жилом доме, которое произошло из-за нарушения герметичности газового баллона. Инцидент сопровождался взрывом газовоздушной смеси, сообщили в региональном отделении министерства.
В селе Новосибирской области пожар потушили за час
Фото: telegram-канал МЧС Новосибирской области https://t.me/mchs54/11389
«По оперативным данным, в результате разгерметизации газового баллона произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием в селе Верх-Сузун. Горит частный дом, гараж и надворные постройки», — говорится в telegram-канале МЧС по области.
Отмечается, что владелица дома, пожилая женщина, получила ожоги. Ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Пожарным расчетам МЧС России потребовался один час для устранения возгорания. Общая площадь, охваченная пламенем, составила 100 квадратных метров. В тушении пожара и ликвидации его последствий приняли участие 17 сотрудников МЧС и шесть единиц спецтехники.
