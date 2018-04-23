19:00 23 апреля 2018 0

Зеленый уголок в Тюмени вырублен Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюмени для строительства универсального рынка рядом с рынком «Привоз» вырубили несколько сотен деревьев. Это произошло ночью, в минувшие выходные. Экозащитники уже написали заявление в полицию. Как рассказал корреспонденту «URA.RU» представитель экодвижения «Зеленый хоровод» Дмитрий Велижанин, он вызвал полицию на место вырубки деревьев после того, как рубщики отказались показать ему документы на вырубку насаждений. Полицейские заявление приняли.

В пресс-службе УМВД по городу Тюмени корреспонденту «URA.RU» подтвердили: по заявлению Дмитрия Велижанина полицейские связались с администрацией города и выяснили, что порубочный билет у рабочих был.

«Но вопрос: насколько рынок важнее для города, чем озелененная территория? — продолжает Велижанин.

— И почему это делается именно таким образом, ведь у администрации есть все ресурсы, чтобы все объяснить людям, предупредить их».

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Как сообщил «URA.RU» директор ООО «ТюменьСтройИнвест» Сергей Кузнечевский, на участке будет построено одноэтажное здание рынка площадью 7 тысяч квадратных метров. Строительство продлится два года, территория рядом с рынком будет благоустроена. Рассказывать подробности директор не стал, ссылаясь на занятость.

В пресс-службе администрации города пояснили, что на проектную документацию на объект «Универсальный рынок по ул. Республики в г. Тюмени» в 2017 году были получены положительные заключения негосударственной экспертизы. В марте этого года по заявлению ООО «ТюменьСтройИнвест» администрация Тюмени выдала разрешение на строительство универсального рынка. «Организация также оформила все необходимые документы и обратилась за разрешением снести зеленые насаждения. Компенсационная стоимость за 361 дерево составила более шести миллионов рублей. Средства были перечислены в бюджет», — сообщили в пресс-службе.

При этом, судя по данным открытых источников, до 2015 года кадастровая стоимость этого участка превышала 285 миллионов рублей. Сейчас, согласно информации с сайта Росреестра, она составляет 92,3 миллиона рублей. Корреспондент «URA.RU» побывал на месте и попытался отыскать табличку с информацией о том, кто ведет работы, и что будет построено на месте зеленого уголка. Однако отыскать эту информацию так и не сумел.

«Если эта территория уже не муниципальная, а принадлежит предпринимателям, то в первую очередь предприниматели должны решать, что они хотят там сделать, — считает сопредседатель регионального ОНФ Евгений Семеняко. — Я считаю, что парков у нас в городе много, они у нас хорошие, яркие. У нас есть чем заниматься. Давайте лучше туда граждане-экологи внесут свои предложения». В свою очередь, член общественной палаты города Гульнара Прадедова ночную вырубку деревьев назвала варварством. «Почему не проинформировали народ, такие действия не выглядят как согласованные и санкционированные, — полагает она. — И зачем там рынок? Зеленый уголок нужен около автовокзала, его можно было облагородить».